В Воронеже 71-летняя пенсионерка отдала мошенникам свыше 28 миллионов рублей

После этого с пенсионеркой в мессенджере связался «майор ФСБ». Он заявил, что ее данные украдены и на нее оформляют кредиты. Дабы спасти сбережения, женщине рекомендовали выполнять все указания. С апреля по июль она снимала деньги со всех своих счетов, упаковывала наличные в пакеты и передавала их курьерам по кодовым словам (например, говорила пароль «Театр»). Дабы отдать больше денег, женщина продала свою квартиру за 4,8 миллиона рублей и тоже отдала их киберпреступникам.