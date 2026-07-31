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В Воронеже 71-летняя пенсионерка отдала мошенникам свыше 28 миллионов рублей

По указке аферистов пожилая женщина продала собственную квартиру.

Источник: Комсомольская правда

В конце марта текущего года 71-летней жительнице Воронежа позвонила лжесотрудница администрации и попросила назвать код из СМС для «уточнения стажа». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

После этого с пенсионеркой в мессенджере связался «майор ФСБ». Он заявил, что ее данные украдены и на нее оформляют кредиты. Дабы спасти сбережения, женщине рекомендовали выполнять все указания. С апреля по июль она снимала деньги со всех своих счетов, упаковывала наличные в пакеты и передавала их курьерам по кодовым словам (например, говорила пароль «Театр»). Дабы отдать больше денег, женщина продала свою квартиру за 4,8 миллиона рублей и тоже отдала их киберпреступникам.

Суммарно она лишилась 28 184 000 рублей. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы.

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