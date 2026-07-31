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Защита Лерчек попросила суд оправдать ее или освободить по болезни

Защита Лерчек попросила суд оправдать ее или освободить от наказания по болезни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в ходе прений сторон в Гагаринском районном суде Москвы попросила оправдать ее, а в случае признания виновной — освободить от наказания по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости участник процесса.

«Адвокаты Чекалиной просили суд оправдать ее полностью. В случае вынесения обвинительного приговора — применить статью 81 УК РФ и освободить от наказания в связи с болезнью», — сказал собеседник агентства.

Ранее в ходе прений прокурор запросил для блогера наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

Выступая в суде с последним словом, Чекалина заявила о своей невиновности.

Блогеру инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела в ОАЭ более 250 миллионов рублей.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.

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