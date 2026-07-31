Защита Лерчек попросила суд оправдать ее или освободить по болезни

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.