СМИ: в Сербии найдено тело пропавшей россиянки

Тело женщины, найденное 31 июля в отдаленном районе Белграда Падинска-Скела, принадлежит пропавшей без вести гражданке России Людмиле Турковой. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.
По данным портала, тело россиянки, спрятанное в чемодан, было обнаружено в канале. В рамках расследования правоохранительные органы Сербии задержали нескольких подозреваемых, среди которых — гражданин Турции.
Ранее в МВД Сербии подтверждали ТАСС, что 25 июля в полицию Белграда поступило официальное заявление об исчезновении Турковой, после чего начались ее поиски.
Район Падинска-Скела, где совершена находка, входит в состав сербской столицы, однако представляет собой слабозаселенную местность на противоположном берегу Дуная, на значительном удалении от центральных кварталов города.