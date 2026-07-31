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СМИ: в Сербии найдено тело пропавшей россиянки

В отдаленном районе Белграда нашли спрятанное в чемодан тело пропавшей 25 июля гражданки России Людмилы Турковой. По данным сербского портала Telegraf, правоохранители задержали нескольких подозреваемых в ее убийстве, включая гражданина Турции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Тело женщины, найденное 31 июля в отдаленном районе Белграда Падинска-Скела, принадлежит пропавшей без вести гражданке России Людмиле Турковой. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.

По данным портала, тело россиянки, спрятанное в чемодан, было обнаружено в канале. В рамках расследования правоохранительные органы Сербии задержали нескольких подозреваемых, среди которых — гражданин Турции.

Ранее в МВД Сербии подтверждали ТАСС, что 25 июля в полицию Белграда поступило официальное заявление об исчезновении Турковой, после чего начались ее поиски.

Район Падинска-Скела, где совершена находка, входит в состав сербской столицы, однако представляет собой слабозаселенную местность на противоположном берегу Дуная, на значительном удалении от центральных кварталов города.

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