Женщиной, убитой в Сербии, оказалась 27-летняя жительница Петербурга

«Пропавшую в Белграде россиянку убили и расчленили — ее тело нашли в чемодане. Останки 27-летней Людмилы из Питера обнаружили в пригороде сербской столицы — в канале в Падинской Скеле. На место сразу прибыли полицейские и криминалисты. Тело отправили в Институт судебной медицины. По подозрению в убийстве задержали несколько человек», — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу в пресс-службе сербского МВД сообщили, что гражданин Турции задержан по подозрению в убийстве россиянки в Сербии. Предполагается, что утром 26 июля он в арендованной квартире в пригородном районе Борча убил девушку, положил тело в чемодан и отвез в канал, где спрятал. Полиция задержала его в белградском аэропорту «Никола Тесла».
Родственники жительницы Санкт-Петербурга ранее обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии, сообщали РИА Новости ранее в региональном главке МВД РФ.