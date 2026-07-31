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Женщиной, убитой в Сербии, оказалась 27-летняя жительница Петербурга

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Женщиной, чье тело было найдено расчлененным в Белграде, оказалась 27-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила, сообщил Telegram-канал Shot.

Источник: РИА Новости

«Пропавшую в Белграде россиянку убили и расчленили — ее тело нашли в чемодане. Останки 27-летней Людмилы из Питера обнаружили в пригороде сербской столицы — в канале в Падинской Скеле. На место сразу прибыли полицейские и криминалисты. Тело отправили в Институт судебной медицины. По подозрению в убийстве задержали несколько человек», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в пресс-службе сербского МВД сообщили, что гражданин Турции задержан по подозрению в убийстве россиянки в Сербии. Предполагается, что утром 26 июля он в арендованной квартире в пригородном районе Борча убил девушку, положил тело в чемодан и отвез в канал, где спрятал. Полиция задержала его в белградском аэропорту «Никола Тесла».

Родственники жительницы Санкт-Петербурга ранее обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии, сообщали РИА Новости ранее в региональном главке МВД РФ.

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