Женщиной, убитой в Сербии, оказалась 27-летняя жительница Петербурга

Ранее в пятницу в пресс-службе сербского МВД сообщили, что гражданин Турции задержан по подозрению в убийстве россиянки в Сербии. Предполагается, что утром 26 июля он в арендованной квартире в пригородном районе Борча убил девушку, положил тело в чемодан и отвез в канал, где спрятал. Полиция задержала его в белградском аэропорту «Никола Тесла».