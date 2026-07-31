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Локальный режим ЧС ввели в границах пострадавшего от БПЛА дома в городе Гуково

Губернатор: в городе Гуково ввели локальный режим ЧС, жильцов пострадавшего дома пустят в квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с жителями пострадавшего от БПЛА многоквартирного дома в городе Гуково. Ранее людей эвакуировали в пункт временного размещения.

— Встретился с жителями, попросил отнестись с пониманием к решению о запрете доступа в квартиры: главное — обеспечение безопасности, — рассказал в соцсетях Юрий Слюсарь.

К этому моменту жителям квартир, которые не повреждены, разрешили в сопровождении спасателей пройти в здание, чтобы забрать вещи и документы. Пока все жильцы дома должны оставаться в ПВР.

— По решению комиссии администрации Гуково в границах поврежденного дома введен режим ЧС. Люди получат все полагающиеся им выплаты, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, в пятиэтажном доме частично разрушилась секция одного подъезда. Состояние здания теперь должны оценить эксперты ДГТУ. Только после этого будут принимать решения о демонтаже секции подъезда и восстановлении дома. Для охраны имущества людей выставили посты и наряды сотрудников полиции.

Напомним, жилой дом пострадал после воздушной атаки, произошедшей в ночь на 31 июля. Известно, что медицинскую помощь на месте происшествия оказали одной женщине. Тогда же провели эвакуацию жильцов.

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