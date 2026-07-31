Режим ЧС ввели в границах поврежденного при атаке ВСУ дома в Ростовской области

По его словам, из-за атаки БПЛА частично обрушилась секция подъезда в пятиэтажном жилом доме. В настоящий момент специалисты проводят техническую экспертизу здания, чтобы определить возможность его дальнейшего использования. По итогам обследования будет принято решение о демонтаже поврежденной части и последующем восстановлении строения.