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Режим ЧС ввели в границах поврежденного при атаке ВСУ дома в Ростовской области

В городе Гуково Ростовской области устраняют последствия ночного налета беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В городе Гуково Ростовской области устраняют последствия ночного налета беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, из-за атаки БПЛА частично обрушилась секция подъезда в пятиэтажном жилом доме. В настоящий момент специалисты проводят техническую экспертизу здания, чтобы определить возможность его дальнейшего использования. По итогам обследования будет принято решение о демонтаже поврежденной части и последующем восстановлении строения.

На месте происшествия введен режим ЧС, а для защиты собственности эвакуированных граждан организовано круглосуточное дежурство полиции.

Юрий Слюсарь лично пообщался с жильцами, призвав их с пониманием отнестись к ограничению доступа в здание ради безопасности. Владельцам уцелевших квартир разрешено забрать личные вещи и документы в сопровождении спасателей.

Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, включая положенные законом выплаты. На текущий момент жильцам предложено разместиться в пункте временного размещения.

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке противника.

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