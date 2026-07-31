В Татарстане задержали водителя, сбившего двух пешеходов

По информации МВД, ночью 30 июля между поселком Кадышево и развязкой на трассе М‑7 «Волга» водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на двух пешеходов, шедших по обочине, после чего скрылся. Один пострадавший погиб на месте, второго с травмами различной степени тяжести госпитализировали.