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В Татарстане задержали водителя, сбившего двух пешеходов

КАЗАНЬ, 31 июл — РИА Новости. Полицейские задержали в Татарстане водителя, сбившего на легковом автомобиле на обочине трассы двух пешеходов, один из которых погиб, сообщает МВД по республике.

Источник: РИА Новости

По информации МВД, ночью 30 июля между поселком Кадышево и развязкой на трассе М‑7 «Волга» водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на двух пешеходов, шедших по обочине, после чего скрылся. Один пострадавший погиб на месте, второго с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

«Подозреваемого мужчину 1995 года рождения задержали в кратчайшие сроки. Он признал вину и раскаялся», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что в момент наезда водитель находился в состоянии опьянения, а также не имел права управления транспортными средствами.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет 12 лет лишения свободы.

Приволжский районный суд Казани в пятницу заключил мужчину под стражу.