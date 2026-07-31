В Татарстане задержали водителя, сбившего двух пешеходов

По информации МВД, ночью 30 июля между поселком Кадышево и развязкой на трассе М‑7 «Волга» водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на двух пешеходов, шедших по обочине, после чего скрылся. Один пострадавший погиб на месте, второго с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
«Подозреваемого мужчину 1995 года рождения задержали в кратчайшие сроки. Он признал вину и раскаялся», — говорится в сообщении.
Полицейские установили, что в момент наезда водитель находился в состоянии опьянения, а также не имел права управления транспортными средствами.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет 12 лет лишения свободы.
Приволжский районный суд Казани в пятницу заключил мужчину под стражу.