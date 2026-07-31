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Выпавший из окна воронежский мальчик пошел на поправку

Парнишку на вертолете оперативно доставили в специализированный травмоцентр Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай произошел в июле этого года в Павловске. 8-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа, получил переломы и был доставлен в реанимацию местной больницы. Об этом сообщает воронежский минздрав.

Врачи немедленно связались с областным центром медицины катастроф, чтобы проконсультироваться со специалистами. Было решено срочно перевезти юного пациента в специализированный травмоцентр Воронежа для более сложного лечения. Для быстрой транспортировки использовали медицинский вертолет «Ансат». В пути ребенка сопровождала реанимационная бригада, которая постоянно следила за его состоянием.

Сейчас мальчик уже пошел на поправку, его перевели в отделение реабилитации. Впереди у него долгий путь восстановления.

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