Выпавший из окна воронежский мальчик пошел на поправку

Врачи немедленно связались с областным центром медицины катастроф, чтобы проконсультироваться со специалистами. Было решено срочно перевезти юного пациента в специализированный травмоцентр Воронежа для более сложного лечения. Для быстрой транспортировки использовали медицинский вертолет «Ансат». В пути ребенка сопровождала реанимационная бригада, которая постоянно следила за его состоянием.