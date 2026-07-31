Лерчек получила условный срок и крупный штраф

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая не признала вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов, сообщил ТАСС участник процесса.
«Чекалиной назначено наказание в виде 5 лет условно со штрафом в размере более 765 млн руб.», — сказал он.
Кроме того, суд сохранил арест, который был ранее наложен на дорогостоящий автомобиль и другие активы семьи блогера, и запретил в течение трех лет продвигать свой бренд в интернете.
Защита Лерчек примет решение об обжаловании приговора позже.
Суд назначил ей следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного не менее одного раза в месяц, не заниматься деятельностью, связанной с администрированием, созданием, сопровождением, управлением и использованием сайтов, интернет-платформ, информационных систем и иных информационных и телекоммуникационных ресурсов, в том числе принадлежащих третьим лицам, с целью размещения, продвижения, организации, проведения и получения дохода от указанной деятельности.
Ранее процесс по делу Лерчек был приостановлен из-за ее онкологического заболевания. Согласно представленному ответу из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России блогер прошла курс химиотерапии. Несмотря на это, медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, нет. Районный суд 30 июля возобновил процесс по ее уголовному делу и начал рассматривать материалы с начала.
О деле
Установлено, что Роман Вишняк вместе с Артемом и Валерией Чекалиными, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022-го, действуя в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Дело Вишняка было выделено в отдельное производство.
29 января 2026 года Гагаринский суд признал Вишняка виновным по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей.
В начале апреля стало известно, что Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина после полного погашения ими задолженности по налогам, от уплаты которых ранее фигуранты уклонялись.
13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима Артема Чекалина, признав его виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов блогера. Суд также назначил ему штраф в размере 194,5 млн рублей.