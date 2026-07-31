Лерчек получила условный срок и крупный штраф

Установлено, что Роман Вишняк вместе с Артемом и Валерией Чекалиными, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022-го, действуя в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Дело Вишняка было выделено в отдельное производство.