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В Волгограде после атаки БПЛА зафиксировали загрязнение воздуха

В Волгограде после массированной атаки беспилотников ВСУ и начавшихся пожаров на промышленном предприятии.

В Волгограде после массированной атаки беспилотников ВСУ и начавшихся пожаров на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса и складах Wildberries зафиксировали серьезное загрязнение воздуха.

— Исследования, проведенные аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», подтвердили, что утром в жилом массиве Дзержинского района количество взвешенных веществ превышало норму в 1,5 — 2 раза, — прокомментировали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. — К 14:30 все показатели уже пришли в норму.

Жители Красноармейского района, отмечают в надзорном ведомстве, не ощущали едкого смога ни утром, ни днем.

Сегодняшней ночью в Волгограде произошла массированная атака беспилотников. Жертвами налета украинских БПЛА стала жительница Красноармейского района. Пострадали восемь человек: двое из них находятся в тяжелом состоянии. Подробнее о событиях «черной» пятницы корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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