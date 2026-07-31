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Тело убитой в Белграде россиянки помог найти полицейский пес

Тело убитой в Белграде гражданином Турции 28-летней россиянки помог обнаружить полицейский пес по кличке Аки. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич в социальных сетях.

Тело убитой в Белграде гражданином Турции 28-летней россиянки помог обнаружить полицейский пес по кличке Аки. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич в социальных сетях.

— После задержания гражданина Турции в аэропорту имени Николы Теслы на место была вызвана полицейская бригада, и служебный пес обнаружил в канале Визель чемодан с телом гражданки России, — написал он в личном блоге.

Дачич также поблагодарил полицейских и людей, которые дрессируют служебных собак. По его словам, если бы не Аки, поиски тела заняли бы часы или даже дни.

31 июля сербские правоохранители задержали 25-летнего гражданина Турции, подозреваемого в убийстве россиянки, при попытке покинуть страну. Также в этот день в СМИ сообщили, что в пригородном поселке Белграда под названием Падинска Скела в чемодане обнаружили тело гражданки России Людмилы Турковой, которая пропала 25 июля.

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