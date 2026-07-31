Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Каховке выросло до семи

Число пострадавших при атаке беспилотников на микрорайон Светлово в Каховке Херсонской области выросло до семи человек. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

Источник: Life.ru

Как утверждается, сначала под удар попало здание почтового отделения. В результате был повреждён второй этаж, выбиты окна. По словам Филипчука, пострадал мужчина 1974 года рождения.

Позже, как сообщил глава округа, беспилотник атаковал район стихийного рынка. Ранения получили четыре человека — двое мужчин и две женщины. Затем последовал еще один удар по почтовому отделению. Он заявил, что здание оказалось разрушено.

После третьей атаки пострадали ещё два человека. Одного из них доставили в реанимацию Каховской центральной районной больницы в тяжелом состоянии, второй получил ранение руки.

Напомним, сегодня дрон ВСУ нанёс удар по стихийному рынку в Каховке Херсонской области. В этот момент Павел Филипчук проводил там встречу с местными жителями. Чудом обошлось без жертв — беспилотник чуть-чуть не долетел до скопления людей, врезавшись в автомобиль, который защитил собравшихся от главного удара взрывной волны и значительной части осколков.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше