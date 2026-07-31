Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Каховке выросло до семи

Напомним, сегодня дрон ВСУ нанёс удар по стихийному рынку в Каховке Херсонской области. В этот момент Павел Филипчук проводил там встречу с местными жителями. Чудом обошлось без жертв — беспилотник чуть-чуть не долетел до скопления людей, врезавшись в автомобиль, который защитил собравшихся от главного удара взрывной волны и значительной части осколков.