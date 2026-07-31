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Автобус с футбольной командой попал в ДТП в российском регионе

Автобус, перевозивший футбольную команду, попал в ДТП в Ивановской области.

Автобус, перевозивший футбольную команду, попал в ДТП в Ивановской области. После столкновения с грузовиком транспортное средство съехало в кювет. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, авария произошла около 17:00 31 июля возле деревни Комарово в Заволжском районе. Как считают правоохранители, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. После удара автобус съехал с дороги.

В результате ДТП травмы получил водитель автобуса. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия. Пассажиры не пострадали.

Прокуратура Заволжского района начала проверку. Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, а также установить все обстоятельства аварии.

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