Автобус с футбольной командой попал в ДТП в российском регионе

По предварительным данным, авария произошла около 17:00 31 июля возле деревни Комарово в Заволжском районе. Как считают правоохранители, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. После удара автобус съехал с дороги.