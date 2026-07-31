В Ногинске грузовик насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе

Ранее Life.ru рассказывал, что в деле о гибели россиянки на Пхукете вскрылись жуткие обстоятельства: по ней проехались три автомобиля. Женщина пересекала шоссе Thepkrasattri Rd вне перехода, первым её сбил пикап Toyota Hilux Revo, водитель которого скрылся. Лежавшую на дороге жертву переехала вторая машина, а третьей по ней прошла карета скорой помощи с другим пациентом в салоне.