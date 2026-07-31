Условный срок и штраф свыше 700 млн рублей. Главное о деле Лерчек

3 октября 2024 года Валерия и Артем Чекалины были задержаны по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн руб. Их признали подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело было связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения валютного контроля обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.