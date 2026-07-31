Условный срок и штраф свыше 700 млн рублей. Главное о деле Лерчек

Об этом сообщил ТАСС участник процесса. Также ей назначен штраф в размере свыше 700 млн руб. и запрет на три года продвигать свой бренд в интернете.
ТАСС подготовил материал об уголовном деле в отношении Валерии Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек.
Что известно о Валерии Чекалиной
Валерия Валерьевна Чекалина (фамилия при рождении — Феопентова) родилась в 1992 году в Тольятти (Самарская область). В 2012—2024 годах состояла в браке с предпринимателем Артемом Чекалиным. С 2016 года в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) начала вести фитнес-блог. К началу 2020-х годов она стала одним из самых популярных российских блогеров, имела более 10 млн подписчиков. Известностью пользовались ее платные «фитнес-марафоны», нацеленные на снижение веса. В 2018 году супруги Чекалины запустили бренд косметики Letique.
Уголовное дело
В 2023 году московские следователи вели уголовные дела в отношении Валерии и Артема Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн руб. долга, штрафов и пени, после чего уголовные дела в их отношении были прекращены.
3 октября 2024 года Валерия и Артем Чекалины были задержаны по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн руб. Их признали подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело было связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения валютного контроля обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
26 ноября 2024 года юрист Ани Багдасарян подала к Валерии Чекалиной иск о защите прав потребителей из-за премиального бизнес-курса стоимостью 2 млн руб., который, как полагала истец, оказался бесполезным. 11 декабря того же года Савеловский суд Москвы взыскал около 180 тыс. руб. с Лерчек по иску Багдасарян.
16 марта 2026 года Гагаринский суд Москвы приостановил рассмотрение дела Лерчек о выводе за рубеж 215 млн руб. в связи с ее онкозаболеванием (рак желудка четвертой степени) до выздоровления. Суд также отменил меру пресечения в виде домашнего ареста.
13 апреля 2026 года Гагаринский суд приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму 251 млн руб. Также его обязали выплатить штраф в 194,5 млн руб. Чекалин был взят под стражу в зале суда.
30 июля 2026 года Гагаринский суд возобновил производство по уголовному делу в отношении Валерии Чекалиной. По информации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Чекалина прошла курс химиотерапии. При этом медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд и участию в судебных заседаниях, не было.