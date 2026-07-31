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Россиянка получила химический ожог из‑за попытки открыть мороженое зубами

Блогерша Лиса из Ачинска получила химический ожог губ второй степени из-за того, что открыла упаковку мороженого зубами. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

Блогерша Лиса из Ачинска получила химический ожог губ второй степени из-за того, что открыла упаковку мороженого зубами. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, девушка во время прогулки с дочерью купила эскимо и решила вскрыть упаковку зубами. После этого она сразу почувствовала жжение в губах и на подбородке. Позже болезненные ощущения усилились, а на губе появились мелкие прыщики. Ночью из-за невыносимой боли ей пришлось вызвать скорую помощь.

— Врачи диагностировали химический ожог второй степени. По их версии, на упаковке могли остаться следы щелочи или кислоты. Само мороженое ни при чем: дочь Лисы съела такое же эскимо и не пострадала, — говорится в публикации.

Блогерша не планирует подавать в суд, считая, что загрязнение упаковки могло произойти на любом этапе — от производства до хранения, передает Mash.

Также 31 июля в СМИ сообщили, что в Приморском крае 11-летняя девочка получила тяжелые повреждения желудка и пищевода после того, как случайно выпила средство для чистки плит, перепутав его с питьевой водой. Медики диагностировали выраженные рубцовые изменения и стеноз пищевода — его просвет сузился настолько, что перестал пропускать пищу и воду. Сейчас ребенок получает питание через гастростомическую трубку.