Россиянка получила химический ожог из‑за попытки открыть мороженое зубами

Также 31 июля в СМИ сообщили, что в Приморском крае 11-летняя девочка получила тяжелые повреждения желудка и пищевода после того, как случайно выпила средство для чистки плит, перепутав его с питьевой водой. Медики диагностировали выраженные рубцовые изменения и стеноз пищевода — его просвет сузился настолько, что перестал пропускать пищу и воду. Сейчас ребенок получает питание через гастростомическую трубку.