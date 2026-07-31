Расчленили и выбросили в канал: что известно об убийстве россиянки в Белграде

Пропавшую россиянку нашли мертвой в водном канале в Белграде. Тело было расчленено и сложено в чемодан. Девушку искали три дня. Она приехала в Сербию в гости к подругам, а 25 июля отправилась в ночной клуб и пропала. По подозрению в ее убийстве задержали нескольких человек. Детали этой жуткой расправы — в материале «Вечерней Москвы».
Исчезла по пути в клуб.
Людмила Туркова приехала в сербский Белград в гости к подругам. Сама она жила в Санкт-Петербурге, работала барменом, промоутером и боди-арт-моделью. Девушке было 27 лет.
Поздно вечером 25 июля Туркова написала матери сообщение, что гуляет с подругами. Девушка добавила, что у нее все хорошо, и пообещала позвонить на следующий день. Но родители так и не дождались звонка.
По словам подруг, к ночи они отправились по домам, а Туркова решила сходить в ночной клуб в муниципалитете Палилула. Неизвестно, дошла ли она до заведения, но наутро девушка так и не вернулась в снятые ей апартаменты. В соцсети она тоже не заходила.
26 июля мать Турковой сообщила о пропаже дочери в петербургскую полицию. Подруги девушки тоже намеревались написать соответствующее заявление в Сербии, но им сказали дожидаться, когда российские правоохранительные органы обратятся в Интерпол.
— В Белграде сказали, что пока не поступит заявления от Интерпола, у них связаны руки. Поэтому мне нужно, чтобы наши полицейские действовали быстрее и не затягивали. Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго, — рассказала мать Турковой.
Искали на заброшенном складе.
Позднее подруги Турковой все же смогли подать заявление в полицию. Начались поиски, к 30 июля оперативники начали обход домов в районе, где могла исчезнуть россиянка. Также близкие пропавшей девушки обратились в посольство России в Сербии.
— Сотрудниками консульского отдела установлен контакт с заявителями и предоставлены разъяснения относительно дальнейшего алгоритма действий, — сообщили в дипмиссии.
По данным РЕН ТВ, близкие Турковой нашли свидетеля, который якобы видел девушку в ночь ее пропажи. Он сообщил, что россиянка могла находиться на заброшенном складе неподалеку от клуба, в который она направлялась. Когда друзья Турковой сообщили об этом полицейским, те отказались осматривать здание. В итоге компания сама забралась на «заброшку», но следов подруги там не обнаружила.
Чемодан с останками.
Днем 31 июля сербская полиция приостановила поиски Турковой без объяснения причины. А к вечеру стало известно, что накануне девушку нашли мертвой.
Тело Турковой обнаружили в пригороде Белграда. Девушку расчленили, сложили останки в чемодан и выкинули в водный канал. Вскоре к месту происшествия прибыли криминалисты, тело убитой направили на судебно-медицинскую экспертизу. На момент публикации материала причина смерти россиянки не сообщалась.
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Затем в сербской полиции сообщили о задержании нескольких подозреваемых. Среди них оказался 25-летний гражданин Турции. Молодого человека поймали в аэропорту, когда он пытался покинуть страну.
— Сотрудники МВД в Белграде задержали гражданина Турции К. Е. 2001 года рождения по подозрению в совершении преступления — убийства с отягощающими обстоятельствами 28-летней гражданки России. Полиция задержала К. Е. в аэропорту имени Николы Теслы при попытке покинуть Сербию, — рассказали в сербском МВД.
Похожее преступление произошло в подмосковном Одинцове, где тело пропавшей модели нашли посреди поля недалеко от ЖК «Ромашково». Останки были сложены в сумку. По предварительным данным, женщину убил ее сожитель. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он несколько дней выносил из дома набитые чем-то пакеты и сумки. Мужчина успел сбежать в Турцию — его объявили в международный розыск.