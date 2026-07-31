Расчленили и выбросили в канал: что известно об убийстве россиянки в Белграде

— В Белграде сказали, что пока не поступит заявления от Интерпола, у них связаны руки. Поэтому мне нужно, чтобы наши полицейские действовали быстрее и не затягивали. Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго, — рассказала мать Турковой.