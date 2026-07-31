Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
В ночь с 30 на 31 июля отечественные силы ПВО ликвидировали 371 дрон ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской и Тульской областями, а также другими регионами России.
30 июля в поселке Волна Краснодарского края после падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали, а также на месте случившегося произошел пожар.