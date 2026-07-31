На подлете к Москве сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
С 19:50 московский аэропорт Внуково работает с ограничениями. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.
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