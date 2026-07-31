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Бывший вратарь «Торпедо» Алексей Мурыгин ушел из жизни

Он скончался после продолжительной болезни.

Бывший голкипер нижегородского «Торпедо» Алексей Мурыгин скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

«Вместе со всем хоккейным сообществом выражаем глубочайшие соболезнования в связи с уходом из жизни после продолжительной болезни Алексея Мурыгина», — говорится в сообщении клуба.

В «Торпедо» отметили, что Мурыгин был одним из самых надежных вратарей КХЛ прошлого десятилетия, обладателем впечатляющих «сухих» серий и высоких показателей надежности. За нижегородскую команду он провел один сезон, запомнившись болельщикам и партнерам своим мастерством, профессионализмом и отношением к делу.

Алексей Мурыгин выступал в Континентальной хоккейной лиге за несколько клубов и считался одним из сильнейших российских вратарей своего поколения.

Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным и близким спортсмена.

Ранее на сайте сообщалось, что скончался известный нижегородский спортивный журналист Владимир Смирнов.