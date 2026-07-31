Бывший вратарь «Торпедо» Алексей Мурыгин ушел из жизни

В «Торпедо» отметили, что Мурыгин был одним из самых надежных вратарей КХЛ прошлого десятилетия, обладателем впечатляющих «сухих» серий и высоких показателей надежности. За нижегородскую команду он провел один сезон, запомнившись болельщикам и партнерам своим мастерством, профессионализмом и отношением к делу.