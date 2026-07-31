Бывший вратарь «Торпедо» Алексей Мурыгин ушел из жизни

Бывший голкипер нижегородского «Торпедо» Алексей Мурыгин скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
«Вместе со всем хоккейным сообществом выражаем глубочайшие соболезнования в связи с уходом из жизни после продолжительной болезни Алексея Мурыгина», — говорится в сообщении клуба.
В «Торпедо» отметили, что Мурыгин был одним из самых надежных вратарей КХЛ прошлого десятилетия, обладателем впечатляющих «сухих» серий и высоких показателей надежности. За нижегородскую команду он провел один сезон, запомнившись болельщикам и партнерам своим мастерством, профессионализмом и отношением к делу.
Алексей Мурыгин выступал в Континентальной хоккейной лиге за несколько клубов и считался одним из сильнейших российских вратарей своего поколения.
Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным и близким спортсмена.
Ранее на сайте сообщалось, что скончался известный нижегородский спортивный журналист Владимир Смирнов.