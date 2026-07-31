Блогер из Ачинска получила химический ожог губ, открыв мороженое зубами

Сейчас девушка проходит лечение: носит повязку, принимает антибиотики, первые десять дней почти не могла есть и до сих пор пьёт через трубочку. В суд она обращаться не планирует, полагая, что упаковка могла загрязниться на любом этапе производства или хранения. Производитель пока не дал комментариев.