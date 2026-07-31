Две женщины погибли при наезде грузовика на пешеходном переходе в Подмосковье

В подмосковном Ногинске водитель грузовика «Даф» сбил двух женщин 1956 и 1957 годов рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате случившегося они погибли от полученных травм. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, авария произошла примерно в 17:30 около одного из домов на Комсомольской улице.
— Установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие законного и обоснованного процессуального решения по данному факту поставлены Ногинской городской прокуратурой на контроль, — передает Telegram-канал ведомства.
24 июля в Буденновске при столкновении автомобиля «Ниссан» с машиной «БМВ» во время обгона оба водителя не справились с управлением: «Ниссан» опрокинулся, а «БМВ» врезался в бетонную тумбу. В результате случившегося погиб 17-летний пассажир и еще два человека пострадали.