Две женщины погибли при наезде грузовика на пешеходном переходе в Подмосковье

24 июля в Буденновске при столкновении автомобиля «Ниссан» с машиной «БМВ» во время обгона оба водителя не справились с управлением: «Ниссан» опрокинулся, а «БМВ» врезался в бетонную тумбу. В результате случившегося погиб 17-летний пассажир и еще два человека пострадали.