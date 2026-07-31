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За день системы ПВО сбили 223 беспилотника над регионами России

В течение дня российские системы ПВО сбили 223 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Их уничтожали над 11 регионами.

«Перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского беспилотника, летевшего в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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