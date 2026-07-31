Средства ПВО за день сбили 223 украинских беспилотника над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 223 украинских беспилотника над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что 223 украинских дрона были сбиты в период с 08:00 мск до 20:00 мск.
Отмечается, что беспилотники были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Ростовской, Тульской областей. Кроме того, дроны сбили нал Республикой Крым, Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сайт KP.RU писал, что за минувшую неделю российские военные сбили четыре украинские ракеты «Нептун» и более чем пяти тысяч беспилотников самолетного типа.