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Средства ПВО за день сбили 223 украинских беспилотника над регионами России

Российские войска отразили очередную за сутки атаку киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 223 украинских беспилотника над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что 223 украинских дрона были сбиты в период с 08:00 мск до 20:00 мск.

Отмечается, что беспилотники были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Ростовской, Тульской областей. Кроме того, дроны сбили нал Республикой Крым, Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сайт KP.RU писал, что за минувшую неделю российские военные сбили четыре украинские ракеты «Нептун» и более чем пяти тысяч беспилотников самолетного типа.

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