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Скончался житель Орловской области, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ

Житель Орловской области получил серьезные ранения в результате атаки дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Житель Дмитровского района Орловской области, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, скончался. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

Несколькими днями ранее сообщалось, что местный житель получил серьезные ранения в результате атаки беспилотника. Также были зафиксированы повреждения инфраструктуры и одного многоквартирного дома.

«Спрашивали, какая судьба пострадавших от атаки БПЛА. К сожалению, вчера в 12 часов скончался наш житель Дмитровского района, мои соболезнования родным», — сказал он.

По словам главы Орловской области, он уже дал поручение подготовить нормативно-правовой акт по компенсации.

Кроме того, еще один местный житель из Залегощенского района пострадал из-за атаки БПЛА.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 223 беспилотника ВСУ.

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