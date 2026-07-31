Скончался житель Орловской области, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ

Житель Дмитровского района Орловской области, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, скончался. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.
Несколькими днями ранее сообщалось, что местный житель получил серьезные ранения в результате атаки беспилотника. Также были зафиксированы повреждения инфраструктуры и одного многоквартирного дома.
«Спрашивали, какая судьба пострадавших от атаки БПЛА. К сожалению, вчера в 12 часов скончался наш житель Дмитровского района, мои соболезнования родным», — сказал он.
По словам главы Орловской области, он уже дал поручение подготовить нормативно-правовой акт по компенсации.
Кроме того, еще один местный житель из Залегощенского района пострадал из-за атаки БПЛА.
Ранее сайт KP.RU писал, что российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 223 беспилотника ВСУ.