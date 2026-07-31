Силы ПВО за день перехватили 223 беспилотника ВСУ над территорией России

Согласно данным ведомства, сбитые дроны были самолетного типа. Их нейтрализовали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, украинские беспилотники уничтожили над Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.