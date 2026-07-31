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Силы ПВО за день перехватили 223 беспилотника ВСУ над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за 12 часов 31 июля уничтожили 223 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за 12 часов 31 июля уничтожили 223 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, сбитые дроны были самолетного типа. Их нейтрализовали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, украинские беспилотники уничтожили над Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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