Посол РФ в Таиланде ожидает быстрого расследования убийства россиян в Паттайе

«Я уверен, что расследование, скорее всего, будет проведено быстро и будет вынесено соответствующее решение, поскольку преступники сознались в содеянном. У нас нет никаких претензий [к властям] в плане взаимодействия, в плане поиска пропавших и поиска бандитов», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.
Как уже сообщалось, задержанные члены местного преступного синдиката дали признательные показания, указав местонахождение тел погибших. Тайская полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, мотивом нападения стал угон мотоцикла молодых россиян. Ожидается, что суд над задержанными состоится в ближайшее время.
«Главный показатель в этой ситуации — это работа правоохранителей, насколько они эффективно решают задачи», — подчеркнул Томихин, добавив, что дипломаты находятся в постоянном контакте с близкими погибших и оказывают им необходимую консульскую поддержку.
Напомним, что в Таиланде задержан предполагаемый лидер преступной группы по делу об исчезновении 22-летней россиянки и её 17-летнего брата в Паттайе 26 июля после поездки на арендованном мотоцикле, который позже нашли разобранным и закопанным в лесу у кладбища. Камеры зафиксировали слежку за ними, а девушка перед исчезновением предупреждала родственницу о слежке. Главные подозреваемые — Тхану Киттхонг и Тхонгчай Сринил, причём первый ранее судим за похищение детей, хранение оружия и покушение на убийство.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.