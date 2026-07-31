В Финляндии впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов

«Первый случай [заражения] вирусом, вызывающим африканскую чуму свиней, в Финляндии был зафиксирован 30 июля 2026 года. Вирусный геном был выявлен методом ПЦР у павших диких кабанов», — сообщили в управлении по безопасности пищевых продуктов.