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Отдыхающие в Италии наткнулись на миллионы и попали в полицию

Отдыхающие на пляже в Казуцце на юге Сицилии наткнулись на выброшенные морем сумки с крупной суммой наличных, передает The Sun.

Отдыхающие на пляже в Казуцце на юге Сицилии наткнулись на выброшенные морем сумки с крупной суммой наличных, передает The Sun. По данным издания, деньги принадлежали пассажирам катера, который сел на мель у побережья Италии.

На приморском пляже Казуцце очевидцы заметили несколько сумок, которые прибило к берегу. Внутри лежали 600 тысяч фунтов стерлингов — эквивалент 63,9 миллиона рублей. Как следует из данных The Sun, вскоре установили, что деньги перевозили люди, плывшие на катере.

Судно потеряло ход, и его вынесло к берегу. Пассажиров — трех мужчин и 13‑летнего мальчика — полиция нашла неподалеку. Им вернули обнаруженные на пляже деньги, после чего всех доставили в участок для допроса.

Комиссар полиции Рагузы Сальваторе Фаццино сообщил изданию, что правоохранителям необходимо выяснить происхождение пассажиров и цели их поездки. Катер с неисправным двигателем отбуксировали в порт, где назначена экспертиза.

Четверых отпустили под залог. Власти проверяют, могли ли путешественники заниматься контрабандой или отмыванием денег между Мальтой и Сицилией.

Ранее мы писали: Подольская опубликовала фото с Пресняковым в начале их отношений.

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