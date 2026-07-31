Rolls-Royce Лерчек за 42 млн руб. уйдет с молотка в уплату штрафа

Сегодня суд приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года по делу о выводе из России в Арабские Эмираты более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Также ей был назначен штраф в размере 763,5 млн руб. — размер ее дохода за пять лет.