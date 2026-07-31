Пьяная поездка: семеро украинцев влетели в дерево в Польше

По данным правоохранителей, в машине находились семеро украинцев в возрасте от 19 до 27 лет. Перед столкновением автомобиль задел дорожный знак, после чего вылетел с трассы и ударился о дерево. Водитель управлял Audi, несмотря на действующий судебный запрет.