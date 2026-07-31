Пьяная поездка: семеро украинцев влетели в дерево в Польше

Во Вроцлаве автомобиль Audi с семью гражданами Украины съехал с дороги и врезался в дерево, информирует польская полиция. Все участники ДТП были пьяны, а одна из пассажирок ехала в багажнике и получила тяжёлые травмы.
По данным правоохранителей, в машине находились семеро украинцев в возрасте от 19 до 27 лет. Перед столкновением автомобиль задел дорожный знак, после чего вылетел с трассы и ударился о дерево. Водитель управлял Audi, несмотря на действующий судебный запрет.
Сильнее всего пострадала девушка, которую перевозили в багажнике. Медики диагностировали у неё переломы позвоночника и рёбер.
На место аварии вскоре приехал брат водителя. Он также был пьян и находился за рулём другого автомобиля. Полиция задержала обоих мужчин.
По факту ДТП начато расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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