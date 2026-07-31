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Тело пропавшего на Селигере доцента МГУ нашли без следов насилия

Труп пропавшего накануне доцента философского факультета МГУ им. Ломоносова Владимира Кржевова нашли в лесополосе в Тверской области. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщили в управлении СКР по региону.

Труп пропавшего накануне доцента философского факультета МГУ им. Ломоносова Владимира Кржевова нашли в лесополосе в Тверской области. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщили в управлении СКР по региону.

Продолжается расследование по уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Мужчина отдыхал с внуком в гостинице в деревне Новые Ельцы на озере Селигер в Тверской области. Утром 26 июля он покинул ее и, по словам декана факультета Алексея Козырева, «может быть, отправился в лес».

Владимир Кржевов — заслуженный преподаватель МГУ, работал на кафедре социальной философии и философии истории. Написал 15 книг и свыше 50 статей о проблемах методологии социального знания и законов функционирования социальных систем. Читал курс «Социальная философия» для студентов бакалавриата.