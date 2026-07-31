Тело пропавшего на Селигере доцента МГУ нашли без следов насилия

Продолжается расследование по уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Мужчина отдыхал с внуком в гостинице в деревне Новые Ельцы на озере Селигер в Тверской области. Утром 26 июля он покинул ее и, по словам декана факультета Алексея Козырева, «может быть, отправился в лес».