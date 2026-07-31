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Единственный мост к селу Слинкино смыло на глазах у жителей Приморья

Единственный мост к селу Слинкино в Приморском крае снесло мощным потоком реки вниз по течению. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Единственный мост к селу Слинкино в Приморском крае снесло мощным потоком реки вниз по течению. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации канала, инцидент произошел под городом Партизанск.

— Уплыл мост. Поплыл, поплыл, поплыл… Пока, мостик, — прокомментировал ситуацию очевидец.

Сейчас местные власти обсуждают запуск лодочной переправы, однако неизвестно, как скоро это удастся сделать, говорится в публикации.

Ранее мост обрушился на одном из пляжей в Приморском крае — в результате несколько детей провалились под воду. Инцидент произошел в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. Одна девочка нахлебалась воды, у еще одного мальчика оторвало палец.

В прошлом году пролет автомобильного моста обрушился в районе села Фанагорийское в Горячем Ключе Краснодарского края из-за мощных дождей. Из-за повреждения переправы 15 автомобилей не могли пересечь вышедшую из берегов реку Чепси.