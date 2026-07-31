Единственный мост к селу Слинкино смыло на глазах у жителей Приморья

Ранее мост обрушился на одном из пляжей в Приморском крае — в результате несколько детей провалились под воду. Инцидент произошел в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. Одна девочка нахлебалась воды, у еще одного мальчика оторвало палец.