Турист прошел 15 км с палкой в спине ради экономии

Несмотря на характер травмы, Чифальди не ощущал острой боли, а кровотечение отсутствовало. Убедившись, что грудная клетка не задета, он принял решение не ждать помощи и отправиться вниз вместе с товарищами. С инородным предметом в теле пострадавший преодолел около 15 километров и добрался до собственного автомобиля.