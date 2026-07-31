Турист прошел 15 км с палкой в спине ради экономии

В США турист, получивший сквозное ранение палкой во время похода в горах, отказался от вызова спасательного вертолета и предпочел спускаться пешком. Причиной такого решения стала плата за авиаэвакуацию, сообщает издание PerthNow.
Происшествие случилось на плато «Замерзшая насмерть» в горах Биртут, штат Монтана. Группа из трех человек направлялась к Гранитной вершине, когда 32-летний Дэвид Чифальди, работающий медбратом, поскользнулся на обледенелом участке. В результате падения его собственная трекинговая палка длиной 112 сантиметров пронзила мужчину насквозь.
Несмотря на характер травмы, Чифальди не ощущал острой боли, а кровотечение отсутствовало. Убедившись, что грудная клетка не задета, он принял решение не ждать помощи и отправиться вниз вместе с товарищами. С инородным предметом в теле пострадавший преодолел около 15 километров и добрался до собственного автомобиля.
Позже мужчина пояснил, что, хотя поисково-спасательные работы проводятся бесплатно, эвакуация с помощью вертолета является платной услугой. Именно этот аргумент стал решающим при выборе способа спасения. В итоге Чифальди самостоятельно доехал до больницы, где он работает, и медики извлекли палку из его тела.
Ранее мы писали: Пьяная поездка: семеро украинцев влетели в дерево в Польше.
Читайте также: Замоскворецкий суд избрал меру пресечения дочери Бориса Немцова.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!