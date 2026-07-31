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Турист прошел 15 км с палкой в спине ради экономии

В США турист, получивший сквозное ранение палкой во время похода в горах, отказался от вызова спасательного вертолета и предпочел спускаться пешком.

В США турист, получивший сквозное ранение палкой во время похода в горах, отказался от вызова спасательного вертолета и предпочел спускаться пешком. Причиной такого решения стала плата за авиаэвакуацию, сообщает издание PerthNow.

Происшествие случилось на плато «Замерзшая насмерть» в горах Биртут, штат Монтана. Группа из трех человек направлялась к Гранитной вершине, когда 32-летний Дэвид Чифальди, работающий медбратом, поскользнулся на обледенелом участке. В результате падения его собственная трекинговая палка длиной 112 сантиметров пронзила мужчину насквозь.

Несмотря на характер травмы, Чифальди не ощущал острой боли, а кровотечение отсутствовало. Убедившись, что грудная клетка не задета, он принял решение не ждать помощи и отправиться вниз вместе с товарищами. С инородным предметом в теле пострадавший преодолел около 15 километров и добрался до собственного автомобиля.

Позже мужчина пояснил, что, хотя поисково-спасательные работы проводятся бесплатно, эвакуация с помощью вертолета является платной услугой. Именно этот аргумент стал решающим при выборе способа спасения. В итоге Чифальди самостоятельно доехал до больницы, где он работает, и медики извлекли палку из его тела.

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