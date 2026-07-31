Пострадавшего при атаке БПЛА в ЛНР иеромонаха Илариона переведут в Москву

«Ногу собрали, рука будет дальше заживать. В ближайшие два дня его переведут из госпиталя на лечение в Москву», — рассказал он.
Напомним, в результате атаки погиб насельник монастыря монах Рафаил (Анисимов), находившийся в одной машине с иеромонахом Иларионом. Священник является настоятелем храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в Ленинградской области и помощником командира по работе с верующими военнослужащими.
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