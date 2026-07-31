В Ереване взорвался подземный электроснабжения

Расположенный под одной из центральных улиц Еревана электрический кабель взорвался из-за повышенной нагрузки. Об этом сообщает врио компании «Электрические сети Армении» Романос Петросян.
«Из-за жарких погодных условий потребление электроэнергии в этот сезон увеличивается, что неизбежно приводит к авариям на воздушных линиях и кабелях в распределительной сети», — написал Петросян.
На опубликованном видео показана авария подземного кабеля в административном районе Еревана Кентрон. Петросян уточнил, что в настоящий момент дежурными подразделениями проводятся аварийно-ремонтные работы.
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