Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ереване взорвался подземный электроснабжения

В центре Еревана взорвался проложенный под землёй кабель.

Источник: Аргументы и факты

Расположенный под одной из центральных улиц Еревана электрический кабель взорвался из-за повышенной нагрузки. Об этом сообщает врио компании «Электрические сети Армении» Романос Петросян.

«Из-за жарких погодных условий потребление электроэнергии в этот сезон увеличивается, что неизбежно приводит к авариям на воздушных линиях и кабелях в распределительной сети», — написал Петросян.

На опубликованном видео показана авария подземного кабеля в административном районе Еревана Кентрон. Петросян уточнил, что в настоящий момент дежурными подразделениями проводятся аварийно-ремонтные работы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о поиске страной альтернативы отношениям с Россией.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше