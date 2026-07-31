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В США рухнул и сгорел сверхсекретный истребитель

Новейший истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США потерпел крушение на территории авиабазы Мирамар в Сан-Диего, штат Калифорния, спровоцировав масштабный ландшафтный пожар.

Новейший истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США потерпел крушение на территории авиабазы Мирамар в Сан-Диего, штат Калифорния, спровоцировав масштабный ландшафтный пожар.

«Сотрудники экстренных служб отреагировали на то, что Корпус морской пехоты назвал “авиакатастрофой” на взлетно-посадочной полосе», — сообщил представитель базы Блейк Старбак в комментарии для Fox News.

ЧП произошло в утренние часы. Самолет, приписанный к одиннадцатой авиационной группе морской пехоты, потерпел крушение прямо на территории авиабазы. Пилот успел катапультироваться и был оперативно спасен подоспевшими службами.

В результате жесткого падения летательный аппарат развалился на две части посреди выжженной территории размером с футбольное поле. Возникшее из-за крушения возгорание перекинулось на прилегающие участки к северу от трассы State Route 52, а густые клубы дыма были отчетливо видны проезжавшим по автостраде автомобилистам. На месте работали пожарно-спасательные расчеты Сан-Диего, оказывавшие содействие военным ведомствам. Причины аварии и детали тренировочного вылета в настоящее время расследуются профильной комиссией.

Стоимость одной единицы многоцелевого истребителя F-35 составляет десятки миллионов долларов, что делает каждую такую потерю серьезным ударом по материальной части американской военной авиации.

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