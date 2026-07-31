В США рухнул и сгорел сверхсекретный истребитель

В результате жесткого падения летательный аппарат развалился на две части посреди выжженной территории размером с футбольное поле. Возникшее из-за крушения возгорание перекинулось на прилегающие участки к северу от трассы State Route 52, а густые клубы дыма были отчетливо видны проезжавшим по автостраде автомобилистам. На месте работали пожарно-спасательные расчеты Сан-Диего, оказывавшие содействие военным ведомствам. Причины аварии и детали тренировочного вылета в настоящее время расследуются профильной комиссией.