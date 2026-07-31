Более 370 пассажиров Emirates провели в лайнере 17 часов из-за отмены рейса

В Китае пассажиры авиакомпании Emirates столкнулись с десятичасовым заточением в салоне самолета без работающей системы охлаждения. Один из находившихся на борту мужчин потерял сознание из-за духоты, сообщает The Sun, публикуя кадры происшествия.
Инцидент развернулся в аэропорту Ханчжоу. Туда был пернаправлен лайнер, следовавший из Дубая в Шанхай, для пережидания шторма. На его борту находились 373 пассажира. Командир воздушного судна рассчитывал дождаться улучшения погоды и продолжить полет, поэтому выход людей из самолета не разрешался.
Позднее пилоты были вынуждены покинуть борт, поскольку их рабочее время истекло, а замена задерживалась из-за непогоды. К трем часам ночи к проблемам добавилась новая: в салоне отказал кондиционер. После этого к самолету были вызваны экстренные службы, пассажиры требовали воды, на опубликованных кадрах запечатлены паника людей и состояние упавшего в обморок мужчины.
Новый экипаж прибыл к четырем часам утра, однако пилоты почти сразу объявили о серьезной технической неисправности. В результате спустя 10 часов ожидания на земле, а в общей сложности — 17 часов, проведенных на борту, командир сообщил об отмене рейса. В авиакомпании принесли извинения, разместили пострадавших в отеле, а также предоставили им железнодорожные билеты до Шанхая.
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