Более 370 пассажиров Emirates провели в лайнере 17 часов из-за отмены рейса

Новый экипаж прибыл к четырем часам утра, однако пилоты почти сразу объявили о серьезной технической неисправности. В результате спустя 10 часов ожидания на земле, а в общей сложности — 17 часов, проведенных на борту, командир сообщил об отмене рейса. В авиакомпании принесли извинения, разместили пострадавших в отеле, а также предоставили им железнодорожные билеты до Шанхая.