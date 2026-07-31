На «Нижнекамскнефтехиме» тушат пожар

Специалисты продолжают работы по локализации очага возгорания на площадке «Нижнекамскнефтехима», входящего в группу «Сибур». Ситуация находится под контролем, угрозы для жизни и здоровья персонала и населения нет, информирует компания.
Для ликвидации огня привлечены все необходимые службы оперативного реагирования предприятия. По данным компании, обстановка оценивается как управляемая, распространение пламени ограничено силами штатных подразделений.
Параллельно с противопожарными мероприятиями аккредитованные лаборатории ведут усиленный мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе промышленной зоны. Собственники предприятия взяли на себя обязательство опубликовать итоговые результаты замеров на официальном сайте завода, а также в своих аккаунтах в социальных сетях.
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