На «Нижнекамскнефтехиме» тушат пожар

Параллельно с противопожарными мероприятиями аккредитованные лаборатории ведут усиленный мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе промышленной зоны. Собственники предприятия взяли на себя обязательство опубликовать итоговые результаты замеров на официальном сайте завода, а также в своих аккаунтах в социальных сетях.