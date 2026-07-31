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На нефтехимическом предприятии в Татарстане произошёл пожар

В Татарстане загорелся объект нефтехимической промышленности.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнекамске (Татарстан) на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание, к тушению привлечены спасатели. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«На территории “Нижнекамскнефтехима” ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — гласит сообщение организации.

Добавляется, что специалистами аккредитованных лабораторий проводится анализ качества атмосферы. Его результаты будут опубликованы позднее на официальных ресурсах предприятия.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на складе DNS во Владивостоке, площадь которого охватила территорию в 5000 квадратных метров.

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