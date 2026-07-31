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Огромные градины и смерч напугали жителей уральского села

В Далматовском округе Курганской области очевидцы засняли стихийное явление, редкое для этих мест.

В Далматовском округе Курганской области очевидцы засняли стихийное явление, редкое для этих мест. В селе Большой Беркут неподалеку от жилых домов прошел смерч, который сопровождался выпадением градин необычно крупного размера, сообщают местные паблики.

Видео и фотографии последствий были опубликованы в сообществе «Типичный Курган». На кадрах видно, как в воронке смерча кружат крупные ледяные образования, а после завершения бури местные жители подняли градины, которые с трудом помещаются в человеческой ладони.

Очевидцы признавались, что одновременно испытывали страх и любопытство перед лицом этой стихии, которая является малознакомой для Курганской области. Несмотря на опасность, они вели съемку, запечатлев мощь ветра и масштаб осадков.

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