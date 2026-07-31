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Тело профессора МГУ нашли на Селигере в лесу, далеко от дороги

Поиски 77-летнего профессора МГУ Владимира Кржевова на Селигере завершены. Его тело обнаружила пешая группа ВПСО «Сова», сообщили в эксклюзивном комментарии aif.ru в пресс-службе отряда.

Источник: Аргументы и факты

77-летнего доцента МГУ, кандидата наук, философа Владимира Кржевова искать завершили. Его тело обнаружила в лесном массиве на Селигере пешая группа Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Сова», сообщили в эксклюзивном комментарии aif.ru в пресс-службе ВПСО.

«Кржевова нашли в лесном массиве, не в воде, на земле. Это достаточно далеко от санатория, от проезжей части, тропинок рядом нет. При себе у него не было ничего, что указывало бы на то, что он пошел за грибами или ягодами. Что произошло с погибшим, а также время смерти установят эксперты», — отметила руководитель пресс-службы отряда Наталья Муромцева.

Она уточнила, что за пять дней поисков участники отряда прошли порядка 100 км треков.

Напомним, профессор Кржевов пропал 26 июля близ озера Селигер. В момент, когда он выходил из гостиницы, его запечатлела камера видеонаблюдения.