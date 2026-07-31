Тело профессора МГУ нашли на Селигере в лесу, далеко от дороги

«Кржевова нашли в лесном массиве, не в воде, на земле. Это достаточно далеко от санатория, от проезжей части, тропинок рядом нет. При себе у него не было ничего, что указывало бы на то, что он пошел за грибами или ягодами. Что произошло с погибшим, а также время смерти установят эксперты», — отметила руководитель пресс-службы отряда Наталья Муромцева.