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Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Углово в Белгородской области

В Белгородской области местный житель получил ранения из-за атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Один человек пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украина (ВСУ) на село Углово Валуйского округа в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

«Мужчину, получившего осколочные ранения живота, рук и ног, бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате прилета снаряда повреждены шесть единиц сельхозтехники. Уточняется, что информация о других последствиях на данный момент неизвестна.

Ранее сайт KP.RU писал, что житель Дмитровского района Орловской области, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, скончался. При этом российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 223 беспилотника ВСУ.

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