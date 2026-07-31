Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Углово в Белгородской области

Один человек пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украина (ВСУ) на село Углово Валуйского округа в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
«Мужчину, получившего осколочные ранения живота, рук и ног, бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате прилета снаряда повреждены шесть единиц сельхозтехники. Уточняется, что информация о других последствиях на данный момент неизвестна.
Ранее сайт KP.RU писал, что житель Дмитровского района Орловской области, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, скончался. При этом российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 223 беспилотника ВСУ.