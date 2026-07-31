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На территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар

Пожар произошел на территории татарстанского предприятия «Нижнекамскнефтехим» — одного из крупнейших в Европе нефтехимических производств. Об этом сообщает пресс-служба компании СИБУР.

Пожар произошел на территории татарстанского предприятия «Нижнекамскнефтехим» — одного из крупнейших в Европе нефтехимических производств. Об этом сообщает пресс-служба компании СИБУР.

По состоянию на 22:16 мск очаг возгорания локализован. Причины возгорания компания не назвала, а угрозы жизни и здоровью людей исключила. «Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях», — указано в сообщении.