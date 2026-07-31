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Пожар произошел на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане

Пожар произошел на предприятии «Нижнекамскнефтехим» (входит в холдинг «Сибур») в Татарстане. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба компании.

Пожар произошел на предприятии «Нижнекамскнефтехим» (входит в холдинг «Сибур») в Татарстане. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба компании.

— К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет, — говорится в сообщении.

Представители компании уточнили, что специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.

— Очаг возгорания на территории «Нижнекамскнефтехима» локализован, — добавила пресс-служба в Telegram-канале.

Также в этот день возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. В Wildberries и Russ также уточнили, что логистические процессы были оперативно перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляются через другие объекты компании.

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