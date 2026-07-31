Пожар произошел на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане

Также в этот день возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. В Wildberries и Russ также уточнили, что логистические процессы были оперативно перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляются через другие объекты компании.