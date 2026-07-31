Молчанов: Нахождение в трех подъездах аварийного дома в Саратове безопасно

Нахождение в трех подъездах аварийного дома в Саратове на улице Крымской было признано безопасным. Об этом заявил глава города Игорь Молчанов.
«По результатам проведенного экспертами экспресс-анализа состояния конструкций дома угрозы для подъездов с первого по третий нет, нахождение в них признано безопасным», — написал он в личном канале в мессенджере MAX.
Молчанов уточнил, что специалисты проведут дополнительное обследование четвертого подъезда дома, чтобы дать ответ о безопасности проживания в нем. Жители расположенных в нем квартир будут временно размещены в гостинице.
Ранее KP.RU сообщал, что в Саратове произошло обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушения затронули два нежилых подъезда здания. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не было.