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Молчанов: Нахождение в трех подъездах аварийного дома в Саратове безопасно

Глава Саратова Молчанов сообщил, что эксперты признали безопасными три подъезда аварийного дома, где произошло обрушение части кирпичной кладки.

Источник: Комсомольская правда

Нахождение в трех подъездах аварийного дома в Саратове на улице Крымской было признано безопасным. Об этом заявил глава города Игорь Молчанов.

«По результатам проведенного экспертами экспресс-анализа состояния конструкций дома угрозы для подъездов с первого по третий нет, нахождение в них признано безопасным», — написал он в личном канале в мессенджере MAX.

Молчанов уточнил, что специалисты проведут дополнительное обследование четвертого подъезда дома, чтобы дать ответ о безопасности проживания в нем. Жители расположенных в нем квартир будут временно размещены в гостинице.

Ранее KP.RU сообщал, что в Саратове произошло обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушения затронули два нежилых подъезда здания. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не было.