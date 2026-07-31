Тела 14 погибших близ Сеуты мигрантов доставили в больницу Тетуана

РАБАТ, 31 июля. /ТАСС/. Тела 14 человек, погибших при попытке проникнуть на территорию автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, доставлены в морг больницы Тетуана на севере Марокко. Об этом сообщили в судебно-медицинском отделе марокканского города.
«На настоящий момент в судебно-медицинский отдел доставлено 14 тел мигрантов, погибших близ Сеуты, из них половина до сих пор не опознана», — информировали в больнице Тетуана. Как уточняет новостной портал Hespress, одна из 14 жертв — это гражданка Йемена. Тела двух погибших уже переданы родственникам после проведения необходимых судебных и административных процедур.
30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти сообщали о порядка 60 тыс. мигрантов. По информации местных СМИ, МВД Испании заявляло о 50 тыс. прибывших, а также указывало, что почти 37,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. По последним данным, не менее 57 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города. На фоне происходящего ряд европейских стран призвал рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне.