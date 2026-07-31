Чудо среди выжженной земли: При лесном пожаре во Франции сохранилось распятие Христа

Пожар, начавшийся в конце июля, стёр с лица земли целые кварталы в коммунах Ле-Порж, Леж-Кап-Ферре и Бискаррос. Сотни домов были уничтожены, тысячи жителей эвакуированы. Однако на одном из участков, где огонь бушевал особенно сильно, распятие осталось невредимым — без следов копоти и обгорания.