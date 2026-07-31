Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» удалось локализовать

Пожар, вспыхнувший на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, удалось взять под контроль. О локализации очага возгорания вечером 31 июля сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.
Ранее в этот же день компания информировала о возникшем на площадке возгорании. Сразу после обнаружения огня к работе привлекли оперативные службы предприятия. Параллельно специалисты аккредитованных лабораторий вели мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе происшествия.
Данные замеров, как обещают в компании, будут обнародованы на официальном сайте «Нижнекамскнефтехима» и в социальных сетях предприятия. Угроза для жизни и здоровья людей, по предварительной информации, отсутствовала.
Читайте также: В 108 точках Чехии обновлены температурные максимумы.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!