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Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» удалось локализовать

Пожар, вспыхнувший на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, удалось взять под контроль.

Пожар, вспыхнувший на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, удалось взять под контроль. О локализации очага возгорания вечером 31 июля сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день компания информировала о возникшем на площадке возгорании. Сразу после обнаружения огня к работе привлекли оперативные службы предприятия. Параллельно специалисты аккредитованных лабораторий вели мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе происшествия.

Данные замеров, как обещают в компании, будут обнародованы на официальном сайте «Нижнекамскнефтехима» и в социальных сетях предприятия. Угроза для жизни и здоровья людей, по предварительной информации, отсутствовала.

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