Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» удалось локализовать

Ранее в этот же день компания информировала о возникшем на площадке возгорании. Сразу после обнаружения огня к работе привлекли оперативные службы предприятия. Параллельно специалисты аккредитованных лабораторий вели мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе происшествия.