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На крупнейшем нефтехимическом предприятии Татарстана произошёл пожар

Пожар произошёл на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба компании «Сибур».

По информации компании, к 22:16 мск пожар удалось локализовать. Причины возникновения возгорания пока не раскрываются.

В «Сибур» подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью сотрудников нет. Одновременно специалисты аккредитованных лабораторий проводят контроль качества атмосферного воздуха. Результаты мониторинга пообещали опубликовать на официальных ресурсах предприятия.

Ранее в Курганской области при пожаре в животноводческом комплексе погибли 2500 поросят. Площадь пожара составила около 4,5 тысяч квадратных метров. Огонь тушили несколько часов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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